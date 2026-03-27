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Retiran puestos de dos sectores de la ciudad que obstruían la vía pública

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Empleados de diversas dependencias municipales se sumaron este día a dos intervenciones del Operativo de Reordenamiento Urbano, retirando estructuras que ocupaban la vía pública y contribuyendo a mejorar el orden y la movilidad en la ciudad.

El director de Limpia, Gibran Solís, comentó que durante estos días se hicieron notificaciones a comerciantes y propietarios sobre irregularidades detectadas.

Como resultado, hoy se hizo la primera intervención en la calle Félix Candela y Arquitectos, la cual consistió en el retiro de un puesto cuyo responsable no atendió el requerimiento.

La segunda intervención fue en el bulevar Fundadores, donde también se quitaron estructuras que estaban en la vía pública.
Mencionó que la semana pasada y la actual se reforzaron los operativos de inspección y vigilancia, con la participación de diversas dependencias como Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia.

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Solís Kanahan adelantó que durante el resto de la jornada continuarán realizándose intervenciones similares en distintos puntos de la ciudad.

También hizo un llamado a comerciantes, empresarios, mecánicos y propietarios de talleres para que acudan a las dependencias municipales a informarse sobre los permisos necesarios para operar de manera regular.

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