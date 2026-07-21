El Gobierno Municipal continúa impulsando proyectos que fortalecen la inclusión y mejoran la calidad de vida de las familias juarenses. Como parte de este compromiso, autoridades municipales realizaron un recorrido por el Centro Unidos por el Autismo, obra que registra un avance del 88 por ciento y que ha sido posible gracias al Presupuesto Participativo y al trabajo conjunto con la Fundación Unidos por el Autismo A.C.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que este proyecto representa mucho más que una inversión en infraestructura, ya que demuestra cómo el recurso público, cuando se invierte de manera adecuada, puede transformar la vida de las personas.



“Todos somos juarenses y nos necesitamos, por lo que, si algo se tiene que hacer, se hará”, expresó el alcalde, quien además reconoció el trabajo realizado por la Fundación Unidos por el Autismo A.C. para hacer realidad este espacio.



El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que el proyecto inició con recursos del Presupuesto Participativo 2024. En la primera etapa se construyeron la recepción, sala de espera, cafetería, cocina, oficinas administrativas, área de casilleros y sanitarios.



Explicó que actualmente se desarrolla la segunda etapa, la cual presenta un avance del 88 por ciento e incluye la pavimentación del estacionamiento, banquetas, guarniciones, instalación de malla ciclónica perimetral, firme de concreto, colocación de bancas metálicas, botes de basura, rampas de acceso, pintura en guarniciones y un paso peatonal.



Aguilera Brenes señaló que cada una de las dos etapas ha representado una inversión cercana a los siete millones de pesos, para un total de 14 millones de pesos destinados a este proyecto que beneficiará a cientos de familias juarenses.



El alcalde Ortiz Orpinel resaltó que el Centro Unidos por el Autismo responde a una necesidad que durante muchos años permaneció sin la atención suficiente y que hoy forma parte de una política pública enfocada en construir una ciudad más incluyente.



Añadió que el espacio brindará atención integral no solo a niñas, niños y adolescentes con autismo, sino también a sus familias, quienes requieren orientación y acompañamiento para comprender y atender esta condición.



Por su parte, la directora de la Fundación Unidos por el Autismo A.C., Egla Ramírez Pérez, explicó que trabajan con personas dentro del espectro autista desde 2014 y se constituyeron como asociación civil en 2016, motivada por la experiencia de atender a sus propios hijos y por la necesidad de crear más espacios especializados en Ciudad Juárez.



Comentó que el inmueble contará con una superficie de ocho mil metros cuadrados, lo que lo convertirá en el centro especializado más grande del estado. Actualmente la fundación brinda atención a 35 familias y, una vez concluido el proyecto, podrá ofrecer atención personalizada a 80 familias, además de ampliar su impacto mediante actividades en escuelas, empresas y otros espacios, alcanzando hasta mil personas.



Ramírez Pérez recordó que el proyecto fue inscrito en el Presupuesto Participativo en 2023 y obtuvo el tercer lugar entre 395 propuestas, con el respaldo de casi cuatro mil ciudadanos que votaron para convertir este sueño en una realidad.