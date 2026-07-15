Invitan a participar en la Carrera con Causa “Huellitas Verdes” para apoyar a refugios de animales

Con el objetivo de apoyar a los refugios de animales de la ciudad, la Asociación Protectora de Animales (APAC), en coordinación con el Partido Verde, llevará a cabo la Carrera con Causa “Huellitas Verdes”, un evento deportivo y solidario que busca recaudar alimento para perros rescatados.

La carrera se realizará el próximo 2 de agosto, con salida a las 7:00 de la mañana desde el estacionamiento de Applebee’s Campos Elíseos, y contará con un recorrido de 5 kilómetros.

Como requisito de inscripción, los participantes deberán donar un costal de croquetas, el cual será destinado a diferentes refugios de animales, contribuyendo al cuidado y alimentación de perros que esperan una segunda oportunidad.

El evento contempla categorías Femenil y Varonil, además de premiación para los tres primeros lugares de cada rama.

La entrega de kits para los corredores se llevará a cabo del 27 al 31 de julio en Avenida López Mateos 732, Centro Comercial Las Palmas, Local 5, donde también se recibirá el acopio de croquetas.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa, que combina la actividad física con el compromiso social y el bienestar animal.

Las personas interesadas pueden obtener más información al teléfono 656 740 8253 o registrarse mediante el código QR disponible en la convocatoria del evento.