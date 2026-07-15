Vecinos del Fraccionamiento Las Lilas denuncian riesgo por presencia de perros callejeros

Habitantes del Fraccionamiento Las Lilas denunciaron la presencia de numerosos perros en situación de calle sobre la calle Paseo de las Vírgenes, situación que, aseguran, ha generado preocupación entre las familias debido al riesgo que representa para quienes transitan por el sector.

De acuerdo con los vecinos, la presencia de los animales ha provocado que niños, mujeres y adultos mayores eviten salir de sus viviendas por temor a ser atacados.

Una de las afectadas señaló que tanto ella como otras personas han sido perseguidas por los perros mientras caminaban por la zona, incluso cuando iba acompañada de su hija, por lo que considera urgente la intervención de las autoridades.

Los residentes hicieron un llamado a las dependencias correspondientes para que atiendan la problemática mediante el resguardo de los animales y la implementación de las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad de quienes viven en el fraccionamiento.

Finalmente, los vecinos manifestaron su preocupación de que, si la situación no es atendida a tiempo, pueda registrarse un incidente de mayor gravedad.