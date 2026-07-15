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Explosión del Popocatépetl durante la madrugada queda captada en video, autoridades mantienen vigilancia

by EdiciónJuárez
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Una explosión del volcán Popocatépetl registrada durante la madrugada del 14 de julio, fue captada en video, mostrando una impresionante columna de ceniza y la expulsión de material incandescente, fenómeno que también fue visible desde distintos municipios de Puebla, Tlaxcala y zonas aledañas.

El coloso, ubicado entre los límites de los estados de Puebla, Estado de México y Morelos, continúa presentando actividad, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente para detectar cualquier cambio en su comportamiento.

Tras el evento, Protección Civil hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, evitar acercarse al cráter y seguir las recomendaciones preventivas, especialmente en caso de registrarse caída de ceniza.

Las autoridades reiteraron que, hasta el momento, el volcán permanece bajo vigilancia constante y exhortaron a la ciudadanía a conservar la calma, atender las indicaciones oficiales y no difundir información sin verificar.

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