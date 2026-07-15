Explosión del Popocatépetl durante la madrugada queda captada en video, autoridades mantienen vigilancia

Una explosión del volcán Popocatépetl registrada durante la madrugada del 14 de julio, fue captada en video, mostrando una impresionante columna de ceniza y la expulsión de material incandescente, fenómeno que también fue visible desde distintos municipios de Puebla, Tlaxcala y zonas aledañas.

El coloso, ubicado entre los límites de los estados de Puebla, Estado de México y Morelos, continúa presentando actividad, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente para detectar cualquier cambio en su comportamiento.

Tras el evento, Protección Civil hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, evitar acercarse al cráter y seguir las recomendaciones preventivas, especialmente en caso de registrarse caída de ceniza.

Las autoridades reiteraron que, hasta el momento, el volcán permanece bajo vigilancia constante y exhortaron a la ciudadanía a conservar la calma, atender las indicaciones oficiales y no difundir información sin verificar.