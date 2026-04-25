Somos el municipio que más apoya a la educación en todo México y estoy seguro que vamos a seguir invirtiendo en este rubro como nadie más en todo el país, indicó esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, durante el festejo del Día de la Educadora y Educador.

En su mensaje, dijo también que la educación pública es muy importante y hasta ahora, Ciudad Juárez es el municipio que más recursos destina al desarrollo académico de las niñas, niños y adolescentes.

“Lo hacemos porque sabemos que es una gran institución en México, además, porque tenemos la certeza de que ellas y ellos son el tesoro más grande que tenemos. Asimismo, por el reconocimiento que merece el trabajo que ustedes hacen”, expresó el edil.

El Presidente Pérez Cuéllar destacó el trabajo que ha llevado a cabo Eduardo Antonio Zendejas Amparán como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección VIII, ya que dijo, es un hombre muy comprometido con el gremio que representa.

“Siempre ha estado pendiente, gestionando, exigiendo y buscando la inversión, por lo que de alguna manera, esto ha tenido que ver con lo que el Gobierno Municipal ha realizado en favor de la educación”, subrayó.

“Muchas gracias por lo que ustedes, por su tiempo y por lo que sacrifican, para poder estar al frente de sus grupos y atender a la niñez juarense. Todo nuestro reconocimiento, admiración y respeto”, agregó el alcalde.

Por su parte, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, líder del SNTE, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal, cuya visión ha significado por poco más de cuatro años la inversión para fortalecer las instituciones de educación pública.

“Sabemos que en un presupuesto siempre se busca la mejor forma de invertirlo, por lo que agradecemos el reconocimiento que se le ha dado a la niñez de esta bonita región, así como el reconocimiento al esfuerzo de las y los educadores”, abundó.

En el evento estuvo el regidor coordinador de la Comisión de Educación, Jorge Marcial Bueno Quiroz; Edgar Torres Sánchez, secretario de Trabajo y Conflictos de nivel Preescolar; Cecilia Romero Holguín, subcoordinadora de nivel Preescolar y Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación del Municipio.