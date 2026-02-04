Raíces mexicanas y talento en la NFL, Julian Love llega al Super Bowl

A pocos días del kickoff del Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, la atención de la NFL se centra en el duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, donde el defensive back Julian Love se perfila como una de las figuras para este encuentro emblemático del deporte estadounidense.

Love, de 27 años, se ha consolidado como uno de los pilares de la secundaria de los Seahawks gracias a su experiencia y liderazgo, aportando estabilidad y rendimiento a la defensiva del equipo.

Aunque nació en Westchester, Illinois, el jugador ha destacado por sus raíces latinas, su madre es de ascendencia cubana y mexicana, y su abuelo es originario de Chihuahua, motivo por el cual ha expresado con orgullo el valor de sus raíces culturales en diversas entrevistas previas al gran juego.

Love inició su trayectoria en el fútbol americano colegial en la Universidad de Notre Dame, donde destacó lo suficiente como para ser seleccionado en el Draft de 2019 por los New York Giants. Tras cuatro temporadas con ese equipo, firmó con los Seahawks en 2023, consolidándose como titular en la defensiva.

A lo largo de su carrera en la NFL, el safety ha acumulado más de 500 tacleadas y más de una decena de intercepciones, cifra que refleja su impacto en el campo de juego. En la presente temporada, Love sumó 34 tacleadas en temporada regular y seis más en postemporada, además de registrar una captura y una intercepción antes de llegar al Super Bowl LX.

La presencia de Love en el gran escenario se enmarca dentro de una destacada representación latinoamericana en esta edición del Super Bowl, donde también destacan jugadores como Jaylinn Hawkins, Andrés Borregales y Christian González por los Patriots, así como Elijah Arroyo con los Seahawks.

Más allá del resultado deportivo, la participación de jugadores con herencia latina simboliza una creciente diversidad dentro de la NFL y ofrece historias de superación y orgullo cultural en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel global.