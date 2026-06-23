Jóvenes diseñadores podrán exhibir su talento en Emergente Fashion Show

Jóvenes diseñadores podrán presentar sus creaciones a la comunidad juarense gracias la segunda edición de Emergente Fashion Show, luego de que el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) lanzara la convocatoria para este proyecto enfocado en promover el talento local.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 17 y 29 años interesados en el diseño de modas y la confección de prendar, según anunció el auxiliar de Vinculación del IMJJ, Azahel Escobedo.

Explicó que los participantes deberán contar con conocimientos básicos en áreas como diseño de modas, corte y confección, costura y toma de medidas, además de tener disponibilidad para asistir a asesorías personalizadas impartidas por estudios y profesionales del diseño establecidos en Ciudad Juárez.

“Esta es la oportunidad para todas las juventudes juarenses que siempre han querido diseñar y presentar un atuendo. Queremos que desarrollen su creatividad y que cuenten con acompañamiento profesional para fortalecer sus propuestas”, señaló.

Escobedo destacó que uno de los principales objetivos del programa es impulsar el talento local sin imponer restricciones creativas, por lo que los participantes tendrán libertad para presentar los diseños y atuendos que deseen.

“Nosotros no ponemos ningún límite creativo. Ellos tienen total libertad para presentar los atuendos que quieran y nosotros también les vamos a proporcionar las modelos para que sus diseños puedan lucirse”, comentó.

El funcionario recordó que la edición 2025 registró una asistencia aproximada de 350 personas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, además de la participación de 43 diseñadores emergentes que presentaron un total de 56 atuendos.

Entre los participantes hubo jóvenes desde los 15 hasta los 29 años, algunos de los cuales modelaron sus propias creaciones, mientras que otras personas tuvieron la oportunidad de participar por primera vez como modelos.

Para este año, el Instituto Municipal de la Juventud espera superar la participación alcanzada en la edición anterior y consolidar el evento como una plataforma para el desarrollo de la moda local.

La pasarela se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a las 7:00 de la tarde en el Centro Comercial Las Misiones, donde se utilizará una sala inmersiva adaptada especialmente para la presentación de los diseños.

Además, el evento contará con la colaboración del grupo Centro Comercial Las Misiones, que apoyará la realización de la pasarela y la exhibición de las propuestas de los jóvenes participantes.

El registro ya se encuentra disponible a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente y esperar la confirmación vía WhatsApp para continuar con el proceso de selección y asesoría.