Directivos de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), así como representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), realizaron un recorrido de supervisión para constatar el avance de la Presa Filtro II.

Esta obra se construye en un punto estratégico del Arroyo Colorado, considerado el cauce más violento de la zona, para brindar mayor seguridad y protección a la población juarense ante fenómenos meteorológicos de alta intensidad.

Durante el recorrido, el Director Técnico de la JCAS, Ramsés López, destacó que el propósito principal de esta infraestructura no es el almacenamiento de agua, sino la protección de vidas humanas.

“El beneficio de estas presas no es almacenar agua, lo que buscamos es salvar vidas. Históricamente, las zonas aguas abajo se han visto afectadas por inundaciones, con corrientes que arrastran vehículos e incluso han provocado pérdidas humanas y daños a viviendas. Lo que buscamos es controlar el flujo del agua para que llegue de manera regulada y evitar esta problemática”, explicó.

La Presa Filtro II cuenta con una inversión aproximada de 124 millones de pesos, aportados por el Gobierno del Estado, CONAGUA y BANOBRAS, a nivel internacional, este proyecto es considerado una presa grande de control de avenidas, debido a sus características, los 21 metros de altura en concreto y su capacidad de almacenamiento de 385 millones de litros.

Actualmente, la obra presenta un avance del 95 por ciento, una vez en operación, permitirá reducir el riesgo de pérdida de vidas humanas, al contener y canalizar las corrientes más peligrosas durante lluvias extraordinarias.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez continúa impulsando proyectos de infraestructura preventiva, anticipándose a los efectos de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, para beneficio de los juarenses.