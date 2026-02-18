La Compañía de Ballet Clásico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizará una conferencia de prensa este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas en el Teatro Gracia Pasquel, ubicado en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, con el propósito de invitar formalmente a bailarinas y bailarines de la ciudad y áreas circunvecinas a participar en las Audiciones de Ingreso 2026.

La convocatoria está dirigida a talento de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces y de toda la región fronteriza que desee formar parte de esta agrupación universitaria.

La Mtra. Victoria Ibarra Segura, subdirectora de Formación Cultural de esta casa de estudios, destacó que esta conferencia busca acercar la información directamente a la comunidad dancística y fortalecer el vínculo artístico regional.

“Esta es una oportunidad para formar parte de una agrupación con alto nivel técnico y profesional, dedicada a la excelencia del ballet clásico y a la creación de espectáculos de gran calidad”, expresó.

Las audiciones se llevarán a cabo los días 20 y 21 de febrero, con el objetivo de integrar nuevos talentos al elenco artístico de la Compañía.

El proceso de selección contará con la participación de destacadas figuras del ámbito dancístico como Jacqueline López, Régisseur de la Compañía Nacional de Danza (INBAL); Georgina Lissete Montoya Campos, bailarina y catedrática de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Marisol Galán Jurado, directora artística de la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ.

Las y los seleccionados participarán en montajes emblemáticos programados para este año: Lago de los Cisnes (con orquesta en vivo), ¿Quién es el que anda ahí? (Cri-Cri) y El Cascanueces (con orquesta en vivo).

Categorías de participación:

Cuerpo de Baile

Dirigido a jóvenes con formación sólida en ballet clásico.

Requisitos:

Tener entre 13 y 25 años

Estudios formales de ballet clásico

Dominio de trabajo en punta

Disciplina y compromiso

Disponibilidad de horario

Aprendiz Infantil

Dirigido a niñas y niños en formación.

Requisitos:

Tener entre 7 y 12 años

Mínimo 2 años de estudios en ballet clásico

Disciplina y compromiso

Disponibilidad de horario

Fechas y horarios de audición:

Las y los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio.

Aprendiz Infantil

Viernes 20 de febrero

6:00 p.m.

Cuerpo de Baile

Sábado 21 de febrero

12:00 p.m.

Lugar: Centro Universitario de las Artes (CUDA)

Vestimenta requerida:

Mujeres:

Leotardo negro

Mallas color rosa

Zapatillas de ½ punta

Zapatillas de punta (si ya las utilizan)

Hombres:

Malla negra de caballero

Camiseta blanca

Calceta blanca

Zapatillas negras

Criterios de evaluación (lo que el jurado valorará):

Técnica

Interpretación

Musicalidad

Expresión artística

Proyección y desempeño escénico

Registro y resultados:

Las y los seleccionados serán anunciados en la página oficial de Facebook de la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ y mediante el correo electrónico proporcionado en el registro.

Fecha límite de registro: 19 de febrero de 2026

Liga de registro: https://forms.office.com/r/DuQEEXPwfq