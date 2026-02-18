miércoles, febrero 18, 2026
Muere interno de Cereso

by Salvador Miranda
Durante la madrugada de este miércoles se registró la muerte de un interno del Cereso No3 en Ciudad Juárez.

Está persona identificada como David A.V había ingresado el pasado mes de enero del presente año, por el delito de posesión de arma de fuego y fue localizado en el área número 1 del centro penitenciario.

Personal médico de la institución, acudió para dar atención médica, sin embargo fue declarado como muerto minutos después.

Se está trabajando con las autoridades investigadoras para determinar las causas del fallecimiento.

