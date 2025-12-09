Las autoridades de salud en Estados Unidos (EU) están atentas a la evolución y números de casos de la influenza H3N2 subclado K , que es una variante de la enfermedad que mutó y que responde menos a la inmunización para las personas vacunadas. Se prevé que durante la temporada decembrina aumenten por los viajes internacionales que deciden realizar las personas en estas fiestas de fin de año.

¿Qué es la gripe H3N2? Síntomas de la gripe H3N2 Fiebre Tos (a menudo seca) Dolor de cabeza Dolores musculares Cansancio extremo Escalofríos Congestión o goteo nasal Dolor de garganta

En el más reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se contabilizó hasta el 15 de noviembre al menos 650,000 casos, 7,400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la presente temporada. Además de EU, esta variante está presente en Japón, Reino Unido y Canadá, donde ya es el subtipo predominante y ha causado un aumento de hospitalizaciones, sobre todo en personas mayores y niños.

La gripe H3N2 es ‘responsable de una de las tres principales pandemias de influenza que ocurrieron en el último siglo’, detalla el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH por sus siglas en inglés). Es una variante que se identificó por primera vez en los cerdos de EU en 2010, la cual presenta el gen M, también identificado en el virus pandémico H1N1, un gen que incrementa la transmisión de humano a humano.

Las combinaciones que presenta ayudan a identificar el subtipo de virus al que pertenecen, por lo que H3N2 significa Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2. La H3N2 es la cepa A dominante, mientras que la H1N1 también circula en menor cantidad. La gripe B suele alcanzar su pico en febrero/marzo. Los adultos mayores de 65 años son los más afectados, seguidos de cerca por los niños en edad escolar. Los expertos advierten que la cepa presenta múltiples mutaciones que la diferencian del componente H3N2 de la vacuna antigripal estacional de este año.

El doctor Alejandro Macías explicó que las vacunas contra la influenza se diseñan cada año con base a los virus presentes; sin embargo, el H3N2 mutó, por lo que las vacunas que están disponibles actualmente no representan una total inmunización.

Es por ello, que la población en riesgo como adultos mayores y menores se vacunen contra la influenza. ‘Las vacunas que se aplican tardan entre una y dos semanas para formar la inmunidad’, dijo el especialista en entrevista con Lupita Juárez.

El gobierno de México implementa la campaña de vacunación desde octubre y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026 con dosis contra influenza, neumococo y covid-19 que tienen como objetivo prioritario a las siguientes personas: *Niñas y niños menores de cinco años *Personas de 60 años y más *Personas con enfermedades de riesgo y personal de salud. *Personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo.

Expansión