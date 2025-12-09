Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región noreste de Japón a última hora del lunes, lo que provocó alertas de tsunami y órdenes de evacuación para los residentes.

Olas de hasta tres metros de altura podrían azotar la costa noreste de Japón tras el terremoto ocurrido en alta mar a las 23:15 (14:15 GMT), según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, y se observaron olas de 40 centímetros en los puertos de Mutsu Ogawara en Aomori y Urakawa en Hokkaido antes de la medianoche, según la JMA.

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, añadió la agencia.

Japón es uno de los países más propensos a terremotos en el mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos.

La línea del Ferrocarril del Este de Japón suspendió algunos servicios de tren en la zona, que también fue afectada por el potente terremoto de magnitud 9,0 en marzo de 2011.

Ubicado en el “Anillo de Fuego”, un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la Cuenca del Pacífico, el país registra aproximadamente el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 o superior.

Reuters