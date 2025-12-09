El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con un impuesto del 5 por ciento contra México, al que acusa de violar el Tratado de Aguas, lo que, asegura, daña los cultivos y el ganado en Texas.

A través de redes sociales, el mandatario republicano declaró que nuestro país “no ha respondido”, por lo que la medida será aplicada si el agua no se libera inmediatamente.

“México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, señaló.

En octubre, Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), recordó que se tienen comprometidos alrededor de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por quinquenio.

No obstante, reconoció que debido a las extremas sequías que se vivieron en los últimos años se han tenido problemas para entregar ese monto.

El acuerdo binacional establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, mientras que los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

El gobierno de México ha argumentado que la sequía en la frontera le impide entregar las cantidades establecidas.