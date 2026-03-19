La música, su arma contra la violencia

Por: Pedro Sánchez

El sonido de la música resuena en las aulas, pero retumba en toda Ciudad Juárez.

Con su violín, flauta, guitarra o batería, niños, niñas, adolescentes y jóvenes alientan la esperanza en esta frontera adolecida por la violencia durante décadas.

Se trata de estudiantes juarenses que integran orquestas sinfónicas y ensambles musicales conformados por la asociación civil Ciudadanos Comprometidos con la Paz (COMPAZ), dirigida por Alma González, activista que por décadas ha trabajado por sembrar semillas que permitan recoger frutos en zonas vulnerables.

Acompañamiento, conexión y empatía imperan en el propósito de la organización no gubernamental para desarrollar factores de protección en aquellos con alto riesgo frente a la violencia, que permitan mejorar sus condiciones de vida y contribuyan al desarrollo de sus familias y su comunidad.

En este 2026, CCOMPAZ trabaja con 250 usuarios, 100 de ellos de la colonia Tierra Nueva 1, donde desde enero promueve el bienestar psicosocial, fortalece sus habilidades socioemocionales, cognitivas y de autocuidado, además de mejorar sus condiciones de educación o formación para el trabajo.

Las acciones se realizan en las instalaciones de CCOMPAZ, desde donde también se incide en desarrollar habilidades en las redes familiares, escolares y comunitarias de los 100 participantes, para fomentar la corresponsabilidad en el proceso de intervención de la colonia ubicada en el suroriente.

De acuerdo con González, con la música en el desarrollo humano, se busca organizar, apoyar y promover actividades tendientes a obtener y fomentar la integración familiar y social, dando orientación social, educativa, ocupacional y psicológica al núcleo familiar, social y comunitario, así como la formación de valores humanos a través de cursos, pláticas, conferencias, talleres, seminarios u otras actividades con el objeto de cultivar la paz y prevenir la violencia.

Además, actualmente están inscritos 50 alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 8, ubicada en la colonia Los Alcaldes; otros 50 de la Secundaria Técnica 73, en Jardines del Aeropuerto y 50 más de la Primaria Constitución en la colonia Águilas de Zaragoza, en un horario de 12:30 a 16:30 horas de lunes a viernes, como parte del ciclo escolar 2025-2026, con el apoyo de empresarios de Juárez y Chihuahua pertenecientes al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

Se imparten talleres con instrumentos de orquesta sinfónica como el cello, violín, viola, clarinete y flauta transversal, en tanto que en los ensambles de música contemporánea ejecutan el teclado, bajo y batería. Pero el trabajo de CCOMPAZ se ha extendido también hacia comunidades del Valle de Juárez, e incluso en el municipio de Cuauhtémoc. En los poblados de Guadalupe, El Porvenir y Praxedis G. Guerrero, intervinieron entre noviembre de 2021 a junio de 2025.

A los estudiantes se les daba comida después del horario escolar y se formaron grupos musicales de mariachi, música comercial y orquesta de cámara, cuya intervención fue lograda con el apoyo de FECHAC y la Presidencia Municipal de Guadalupe. “Nunca se habían llevado esa clase de proyectos al Valle”, rememora la directora de CCOMPAZ.

Después de haber iniciado con el uso de drogas a los 14 años de edad, González logró salir de las adicciones 22 años después, y una vez rehabilitada, recuperó a su familia y comenzó su trabajo por Ciudad Juárez.

Sin tener conocimientos musicales, en el 2005 comenzó a crear las orquestas sinfónicas para prevenir que la infancia y juventud cayera en la delincuencia, aunque su labor comenzó mucho antes, en 1997, cuando realizaba actividades deportivas y “pactos de paz” con pandillas.

Pero con la música observó que les permitía un mejor desarrollo y disciplina, a la vez de manejar sus emociones, por lo que se convertía también en terapia.

A lo largo de 20 años de conformar las orquestas, han sido miles de beneficiarios en las múltiples generaciones, y muchos de los integrantes lograron estudiar una carrera técnica o universitaria, integrarse a grupos de diversos géneros o convertirse en maestros de música.

CCOMPAZ también ha colaborado con centros de rehabilitación para crear ensambles de música contemporánea con adictos en tratamiento, e incluso también intervino en el Cereso Femenil de Ciudad Juárez.

En julio de 2015, un grupo de ocho alumnos viajaron junto con González a Londres, Inglaterra, para continuar su aprendizaje y compartir su experiencia.

El 28 de agosto del año pasado, el Cabildo de Ciudad Juárez entregó el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida edición 2025 a Alma Rosa González Ramos, quien por más de tres décadas ha dedicado su vida a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes.

Al recibir su reconocimiento, González expresó que su vida no fue sencilla, pero eso le ayudó a determinar que las problemáticas difíciles son aprendizajes y esos aprendizajes se comparten.

Comentó que vio que a través del arte se podía ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a que descubrieran su talento y cambiarán su vida.

En todo este recorrido de dos décadas, González ha recibido el apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de empresarios particulares y agrupados, así como de fundaciones tanto de México como de Estados Unidos.

Gracias a la intervención de CCOMPAZ en zonas marginadas, ahora resuena el talento de la infancia y juventud de Ciudad Juárez.