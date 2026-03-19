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Estudiantes del Conalep Chihuahua destacan en etapa estatal del CONADEMS 2026

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Con entusiasmo, disciplina y un fuerte sentido de equipo, estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chihuahua participan en la etapa estatal del Campeonato CONADEMS 2026, donde ponen en alto el nombre de su institución en cada competencia deportiva y cultural.
El director general de Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, resaltó el compromiso de los jóvenes, quienes han demostrado talento y dedicación a lo largo del certamen. Subrayó que la justa representa una oportunidad clave para fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Bazán Flores explicó que actualmente se desarrolla la fase estatal del campeonato, en la que cada participante refleja su pasión por representar a su plantel, consolidando el espíritu competitivo y el orgullo institucional en cada disciplina.

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