Equipo juarense hace historia al ganar regional de robótica en Monterrey

Ciudad Juárez, Chih.— El equipo XRAMS 6200, del grupo estudiantil de PrepaTec del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez, logró un hecho histórico al obtener el primer lugar en el regional de la FIRST Robotics Competition (FRC), celebrado en Monterrey.

En esta competencia participaron equipos provenientes de más de 16 estados del país, integrados por estudiantes de instituciones públicas y privadas, lo que posiciona este logro como un resultado relevante para Ciudad Juárez a nivel nacional.

La FIRST Robotics Competition es una de las plataformas más importantes de formación en ciencia y tecnología, donde jóvenes de nivel preparatoria diseñan, ensamblan y programan robots de alto nivel para enfrentar retos de ingeniería en tiempo limitado.

Este año, el desafío consistió en desarrollar un robot capaz de recolectar y lanzar pelotas con precisión, poniendo a prueba habilidades técnicas, estrategia, innovación y trabajo en equipo.

Después de seis años sin competir en este regional, el equipo regresó para conquistar su primera victoria, justo en el marco de su décimo aniversario, reflejando el crecimiento y la preparación de sus integrantes.

El equipo está conformado por Daniel Mazón (coach), Diego Trillo y Alejandro Sarabia (drive team), Álvaro Miranda (human player), Alexis Sifuentes y Fernando Salcedo (technicians), Darío Fernández (semi finalista del Leadership Award), Dante García (safety), Aileth Herrera y Luna Marín (medios), Sofía Estrada (finanzas) y Marjorie Campos (diseño).

Este logro también es resultado del acompañamiento de sus mentores y coaches, quienes han guiado a distintas generaciones, fortaleciendo una comunidad que trasciende más allá de la competencia.

Tras este triunfo, el equipo espera la confirmación oficial que podría otorgarles el pase al campeonato mundial en Houston, donde competirían contra los mejores equipos del mundo.