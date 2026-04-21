Por Carlos Angulo Parra

Se discutió mucho si la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) se perdería. Todos pusieron el grito en el cielo respecto de las implicaciones de ello. El Senador Fernández Noroña, entonces presidente de la Cámara de Senadores) cínicamente minimizó las implicaciones que ello tuviera.

Pues bien, el INE mantiene su autonomía, pero, veamos antes estos hechos:

En el proceso electoral de 2026 se deben elegir a tres consejeros electorales del Consejo General del INE, para un periodo de nueve años, que abarca del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.

Inicialmente, más de 400 personas se registraron como aspirantes.

Se integró el Comité Técnico de Evaluación (CTE), conformado por: 2 integrantes designados por la Cámara de Diputados (la mayoría la tiene morena), 2 integrantes designados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (comandada por una incondicional de AMLO), y un integrante designado por el INAI (que perdió su autonomía y ahora forma parte del Ejecutivo Federal cuya titular es Claudia Sheinbaum).

El CTE se encargó de evaluar a los aspirantes a través de:

Aplicar un examen de conocimientos.

Realizar entrevistas.

Evaluar la idoneidad profesional y ética de los aspirantes.

Integrar las quintetas que se enviaron a la Junta de Coordinación Política (dominada por morena y sus aliados) de la Cámara de Diputados para determinar su envío a la votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

El CTE seleccionó a 164 personas (82 mujeres y 82 hombres), quienes tuvieron los mejores puntajes para pasar a la fase de idoneidad.

Después de una serie de entrevistas y evaluación específica, el Comité estableció una lista final de 50 personas elegibles (25 mujeres y 25 hombres).

Conclusiones:

Si se hace un análisis meramente técnico de los aspirantes que quedaron seleccionados como candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales del INE, se pasa la prueba técnica de los aspirantes que fueron seleccionados. Sin embargo, muchos de los que no fueron seleccionados también la pasan, pero si se revisan los perfiles de los que sí se seleccionaron, se llega a la conclusión de que son más cercanos al régimen.

Ahora bien, si vemos cómo se conforma al CTE, es lógico suponer que se seleccionará a los más cercanos al régimen.

Existen suspicacias con cierto grado de fundamentación de que hubo “gato encerrado”, “chanchullo” o trampa en los exámenes de conocimiento, a raíz de que algunos de los seleccionados obtuvieron altas calificaciones en su examen escrito, con la posibilidad de que hayan obtenido el examen antes de su impartición, así teniendo una ventaja ilegal.

Lo que sí es contundente es que, en ocasiones anteriores, en la integración del Consejo General del INE o del IFE, generalmente, hubo consenso con la oposición, cosa que en este proceso no se ve que la haya.

La prueba del ácido la veremos en el desempeño que los nuevos Consejeros Electorales tengan en las resoluciones que tome el INE. Si vemos que, en efecto, son apegados al régimen, por más autonomía que tenga el INE, éste estará totalmente capturado por el gobierno, perdiéndose en definitiva la vida democrática del país, hasta que haya, como en Venezuela, con la oposición unida impulsada por María Corina Machado o en Hungría con Péter Magyar una reacción ciudadana tan contundente que haga caer al régimen que padecemos.