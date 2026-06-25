¡Leyenda del maratón viviente! Dios, disciplina y kilómetros

Ciudad Juárez.- Con 76 años de edad, más de 500 medallas, tres hijos, 12 nietos y siete bisnietos, Silvano Cordero continúa sumando kilómetros y sueños en las rutas del atletismo. El maratonista chihuahuense asegura que después de más de cinco décadas corriendo, todavía mantiene intacta la pasión que comenzó cuando tenía apenas 21 años.

Silvano calcula que lleva alrededor de 54 años participando en carreras y maratones regionales, nacionales e internacionales. Aunque muchos pensarían que ya es tiempo de retirarse, él tiene una meta muy clara: seguir compitiendo hasta los 80 años.

“Mientras Dios me dé vida y salud, seguiré corriendo”, comenta.

Para él, la fe es el principal secreto de su longevidad. El segundo, afirma, es precisamente el deporte que ha practicado durante gran parte de su vida.

Antes de convertirse en un corredor constante, trabajó en la minería. Fue ahí donde observó cómo varios de sus compañeros enfermaban o fallecían debido a las duras condiciones laborales, una experiencia que lo motivó a buscar una actividad física que le ayudara a mantenerse sano.

“Yo veía cómo muchos compañeros se iban quedando en el camino y por eso empecé a correr. El ejercicio ayuda a mantener limpio el cuerpo y a conservar la salud”, explica.

Cordero considera que correr es la base de prácticamente cualquier disciplina deportiva, ya que desarrolla la condición física necesaria para practicar desde boxeo hasta artes marciales o cualquier otra actividad que requiera resistencia.

Sin embargo, más allá de las medallas y los reconocimientos, una de sus mayores satisfacciones se encuentra en su propia familia.

El atleta presume con orgullo a sus siete bisnietos. El mayor tiene seis años y el menor apenas tres. Con uno de ellos ya comenzó a compartir su amor por las carreras. Le entrega pequeñas medallas y lo anima a correr algunos metros a su lado, con la esperanza de sembrar en él el gusto por el deporte.

“Es una alegría muy grande convivir con mis bisnietos y poder compartirles lo que a mí me ha dado tanta felicidad”, comenta.

Su legado también será reconocido en su tierra natal. El próximo 11 de julio participará en un maratón en San Francisco del Oro, Chihuahua, municipio donde nació y donde las autoridades preparan un homenaje especial a su trayectoria.

De acuerdo con lo que le informó el presidente municipal, una calle de esa localidad llevará el nombre de Silvano Cordero en reconocimiento a su carrera deportiva y al ejemplo que ha representado para varias generaciones. Además, se analiza la posibilidad de instalar un busto o una estatua en su honor.

A sus 76 años, Silvano sigue avanzando paso a paso. No solo corre por las calles y carreteras, sino también por la memoria de quienes lo han acompañado durante más de medio siglo de esfuerzo, disciplina y amor por la vida.