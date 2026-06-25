Municipio de Juárez mantiene coordinación con la CFE ante apagones en distintos sectores

El Gobierno Municipal de Juárez informó que se mantiene en comunicación constante con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a los apagones registrados en diversos puntos de la ciudad durante los últimos días.

El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que la administración local da seguimiento puntual a cada incidencia con el objetivo de atender cualquier situación que pudiera impactar a la población.

De acuerdo con el alcalde, hasta el momento no se han registrado afectaciones relevantes en instalaciones ni en servicios municipales derivadas de las interrupciones eléctricas.

Detalló que uno de los incidentes ocurrió durante la reciente tormenta eléctrica, cuando se vio afectado parte del sistema de alumbrado público en el sector de Camino Real. Sin embargo, señaló que las luminarias ya fueron reparadas y actualmente operan con normalidad.

Ortiz Orpinel indicó que los reportes ciudadanos se han concentrado principalmente en algunos fraccionamientos, donde personal de la CFE realiza trabajos para restablecer el suministro de energía.

“Tenemos comunicación con la Comisión Federal de Electricidad”, reiteró el edil, al subrayar que existe coordinación permanente para dar seguimiento a cualquier eventualidad.

En cuanto a versiones sobre posibles fallas en hospitales, el alcalde aclaró que no se cuenta con reportes oficiales que confirmen esa situación, por lo que la información disponible se limita a afectaciones en viviendas particulares.

Finalmente, el Gobierno Municipal aseguró que continuará atento al desarrollo de la situación y en coordinación con la CFE para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia relacionada con el servicio eléctrico en la ciudad.