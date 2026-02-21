La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluyó los trabajos de reposición de asfalto en el hundimiento registrado en el cruce de las calles Laguna de Tamiahua y Vicente Guerrero, por lo que la vialidad fue reabierta a la circulación antes de las 3:30 de la tarde.

La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del departamento de Bacheo, informó que las maniobras se agilizaron mediante el uso de una maquinaria especial para extender el material, lo que permitió agilizar los tiempos y reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Destacó que todos los trabajos de recarpeteo posteriores a reparaciones hidráulicas o sanitarias se realizan con materiales de alta durabilidad y con controles de calidad.

“En todas nuestras reparaciones por parte de bacheo contamos con laboratorio, donde realizamos las pruebas de suelo, así como de asfalto y concreto, además, tenemos un supervisor en cada zona que verifica la calidad de los trabajos”, refirió.

En este cruce, el asfalto colocado tiene un espesor de 10 centímetros, distribuido en dos capas de 5 centímetros cada una, lo que garantiza mayor resistencia de la superficie intervenida.

La coordinación entre los distintos departamentos de la JMAS se mantiene de forma inmediata para reducir molestias a la ciudadanía, incluso realizando trabajos en horarios nocturnos cuando es necesario, para reabrir las vialidades en el menor tiempo posible.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento refrenda su compromiso de atender de inmediato los reportes ciudadanos, priorizando la seguridad y el bienestar de los juarenses.