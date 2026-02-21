La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de su Coordinación Editorial y de Publicaciones, participará en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México.

En esta edición, la Feria reunirá 550 sellos editoriales y ofrecerá un programa integrado por mil 200 actividades culturales. En este contexto, la UACJ exhibirá un total de 189 títulos, que suman 589 ejemplares, disponibles en el estand 1212, ubicado en el mezanine del recinto sede.

Como parte de su participación, la Editorial UACJ presentará dos novedades en formato electrónico.

El 24 de febrero, a las 18:00 horas, en el Salón de Firmas, se realizará la presentación de Modelos educativos innovadores para la educación superior de México, de Mabel Bellocchio. La obra reúne ejemplos de modelos educativos vigentes en diversas instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. A través de un análisis comparativo de casos ejemplares, el texto contribuye a sentar bases teóricas para la elaboración de modelos educativos innovadores en las IES mexicanas. En la presentación acompañará a la autora Concepción Barrón Tirado, académica especializada en el tema educativo.

El 25 de febrero, también a las 18:00 horas en el Salón de Firmas, se presentará Flora ilustrada de la Sierra de Juárez, Chihuahua. Esta publicación, que documenta mediante imágenes 159 especies, enriquece el conocimiento sobre la biodiversidad del estado. Participarán Coyolxauhqui Figueroa Batalla, una de las autoras, y Karen Hernández Esquivel como comentarista.

Entre las novedades editoriales que la UACJ tendrá en exhibición y venta se encuentran Cuántica. El sinuoso sendero a la realidad, resultado de una conversación de largo plazo entre el físico Gerardo Herrera Corral y el artista plástico Sebastián; El blues del fin del mundo, obra de Etgar Keret publicada tras seis años de silencio literario; así como Biografías de chihuahuenses, una nueva mirada a la historia regional desde la dimensión individual de la historia, texto que invita a recorrer distintos momentos históricos a través de personajes destacados de la entidad.