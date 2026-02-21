La estudiante de la Licenciatura en Administración Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Anna Paulina Hachá Baca, realizó una estancia académica en la Universidad de Granada (UGR), en la ciudad de Granada, España.

Durante su movilidad, cursó las asignaturas Dirección Comercial, Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas, así como Creación de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR, donde fortaleció su preparación en áreas estratégicas para el desarrollo y gestión de proyectos empresariales.

Uno de los logros más relevantes de su estancia fue la participación en un proyecto académico dentro de la materia Creación de Empresas, el cual representó un ejercicio práctico de emprendimiento con enfoque internacional. En colaboración con estudiantes de Chile, Austria y Eslovaquia, desarrolló una propuesta empresarial orientada a la producción de bebidas artesanales, basada en la fusión de infusiones tradicionales de cada país participante.

El proyecto estableció como sede la ciudad de Innsbruck, Austria, y se distinguió por integrar una visión multicultural, estratégica y sostenible. Esta experiencia permitió aplicar conocimientos de planeación, mercadotecnia y gestión empresarial en un contexto realista y colaborativo, además de fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación intercultural y la toma de decisiones.

La experiencia académica internacional amplió su perspectiva profesional al interactuar con estudiantes de diversas nacionalidades, comprender distintos modelos educativos y adaptarse a nuevos entornos. Asimismo, enfrentó el reto de la distancia familiar y la adaptación cultural, lo que fortaleció su autonomía, resiliencia y capacidad de liderazgo. Anna Paulina destaca que este tipo de experiencias permite consolidar la formación universitaria con una visión global y reafirma su compromiso de aplicar los conocimientos adquiridos para generar impacto en el sector agrotecnológico y empresarial.

Finalmente, invitó a la comunidad estudiantil a considerar la movilidad académica como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, al señalar que salir de su zona de confort transforma la manera de comprender el mundo y amplía las posibilidades de desarrollo.