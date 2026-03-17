Diversos ex candidatos, activistas y liderazgos provenientes de otras fuerzas políticas sostuvieron un encuentro con el dirigente estatal del partido Revolucionario Institucional PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, y la secretaria General del CDE Janeth Montes, con el objetivo de dialogar y sumar esfuerzos en favor de un proyecto político común para el estado.

Durante la reunión participaron perfiles que anteriormente formaron parte de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática, quienes manifestaron su interés de integrarse a las filas del tricolor y contribuir al fortalecimiento del partido en Chihuahua.

Entre los asistentes se encontraban Diego López Martínez, suplente del Distrito 03 federal; Jailene Chávez Arrellano, candidata a diputada; Angélica Contreras Gándara, propietaria del Distrito 02 local; Brenda Nohemí Salazar Montoya, suplente del Distrito 02 local; así como las activistas Remedio Reyes y Linora Cruz. También participó el Dr. César Neave, exdirector del Hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social y aspirante a diputado.

Álex Domínguez destacó que el tricolor es de puertas abiertas a ciudadanos, jovenes, liderazgos sociales y políticos que compartan la visión de construir un proyecto incluyente y cercano a la gente.

Asimismo, subrayó que el diálogo y la suma de voluntades son fundamentales para fortalecer la vida democrática y construir propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad chihuahuense.

El legislador federal recordó que con estas adhesiones, el PRI en Chihuahua continúa ampliando su base política y consolidando un espacio de participación para liderazgos que buscan aportar experiencia, trabajo y compromiso al desarrollo del estado.