Juárez, entre las ciudades fronterizas con mayor desempleo: INEGI

Ciudad Juárez, Chih., 27 de febrero de 2026.– Ciudad Juárez pasó de destacar por sus bajos niveles de desocupación a colocarse ahora entre las ciudades fronterizas con mayor desempleo, de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la más reciente actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación en Juárez aumentó de 1.8 % en enero de 2025 a 2.1 % en enero de 2026, lo que provocó que la ciudad perdiera su posición como una de las fronteras con menor desempleo.

El reporte indica que, dentro del grupo de ciudades ubicadas en la frontera norte, Juárez ahora se sitúa por encima de varias de sus similares en este indicador, reflejando un repunte en personas que buscan trabajo sin lograr colocarse.

Especialistas advierten que, aunque el incremento aún es moderado, el cambio en la tendencia podría impactar la dinámica económica local si no se fortalecen las oportunidades de empleo formal en los próximos meses.