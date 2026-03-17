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Conalep fortalece identidad con entrega de termos personalizados

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El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, realizó la entrega de termos personalizados a las y los estudiantes del Plantel Delicias, como parte de una iniciativa que busca fomentar la identidad y el sentido de pertenencia entre la comunidad estudiantil.

Con este tipo de acciones, CONALEP Chihuahua continúa promoviendo el orgullo de formar parte del Colegio, fortaleciendo los lazos entre estudiantes y su institución, y reafirmando el compromiso con su desarrollo académico y personal.

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