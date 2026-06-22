Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Carlos Xavier F. S., de 63 años, Cinthia V. V., de 43 años y una menor de 17 años de edad, por posesión de droga en Ciudad Juárez.

La detención se efectuó en el interior de una vivienda de la calle Santa Clara y Sierra de Majalca, de la colonia La Cuesta, durante un cateo efectuado con la colaboración de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

En el lugar se localizaron 54 envoltorios de plástico que contenían un total 100 gramos de cocaína.

Los detenidos y la droga asegurada, fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Narcomenudeo, autoridad que integrará la carpeta de investigación para proceder a judicializar la causa penal por delitos contra la salud.