Purgará más de 13 años en la cárcel por el delito de violación

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, demostró en un Juicio Oral que el acusado, Jaime Israel P. S., cometió el delito de violación en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión.

En el juicio, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las pruebas recabadas durante la investigación ministerial de los hechos delictivos registrados el 12 de marzo del año 2023, en un domicilio de la colonia Independencia II.

Pruebas que fueron consideradas por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, para dictar el fallo condenatorio en contra de Jaime Israel P. S., quien en la audiencia de individualización recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

El Órgano jurisdiccional también condenó a Jaime Israel P. S., a pagar la cantidad de 81 mil 600 pesos, por concepto a la reparación del daño.

