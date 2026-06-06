El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) informó que los planteles de Delicias y Cuauhtémoc cuentan ya con una cobertura del 100 por ciento de sus aulas equipadas con pantallas inteligentes, fortaleciendo así la transformación tecnológica de los espacios educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo anterior fue dado a conocer por el director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, quien acudió a ambos planteles para realizar la entrega formal del equipamiento, cuyo objetivo es modernizar las herramientas educativas, dejando atrás el tradicional pizarrón de gis e incorporando tecnología de vanguardia al servicio de estudiantes y docentes.

Con esta infraestructura tecnológica, las y los jóvenes tendrán acceso a recursos digitales innovadores que facilitarán el aprendizaje interactivo, así como a una biblioteca digital previamente descargada en estos dispositivos, permitiéndoles consultar materiales educativos, fortalecer sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades académicas y tecnológicas.

Las pantallas inteligentes ofrecen múltiples beneficios, entre ellos funciones de voz, traducción mediante inteligencia artificial, conectividad para interactuar en tiempo real con estudiantes y especialistas de otras partes del mundo, así como herramientas de apoyo pedagógico que incluyen la figura de un maestro virtual.

Durante su mensaje, Omar Bazán Flores destacó que la educación tecnológica debe avanzar al ritmo de las exigencias actuales, por lo que CONALEP mantiene una apuesta decidida por la innovación y la digitalización de los espacios educativos.

“Hoy estamos cumpliendo el compromiso de brindar a nuestras y nuestros estudiantes herramientas de primer nivel. Con estas pantallas inteligentes transformamos la manera de enseñar y aprender, acercando a los jóvenes a las tecnologías que demanda el mundo actual. Queremos que tengan acceso a recursos innovadores, a la inteligencia artificial, a contenidos digitales y a la posibilidad de interactuar con personas de cualquier parte del mundo, fortaleciendo así su preparación académica y profesional”, expresó el director general de CONALEP Chihuahua.

La entrega del equipamiento se llevó a cabo en los auditorios audiovisuales de ambos planteles, con la presencia de docentes, directivos y estudiantes, quienes fueron testigos de este importante avance en materia de innovación educativa.

Durante esta segunda etapa del programa de modernización tecnológica se equiparon 27 aulas en el Plantel Cuauhtémoc y 19 aulas en el Plantel Delicias, alcanzando con ello la cobertura total de los salones de clase en ambas instituciones.

Bazán Flores reiteró que CONALEP Chihuahua continuará impulsando proyectos de modernización e innovación educativa en todos sus planteles, con el propósito de ofrecer una formación integral, pertinente y de calidad que permita a las y los estudiantes enfrentar con éxito los retos de una economía cada vez más digital y globalizada.

Con acciones como esta, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la formación de estudiantes mejor preparados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, mediante la incorporación de tecnologías que impulsan una educación más dinámica, incluyente y acorde con las demandas del mundo actual.