Con el objetivo de promover la inclusión y generar conciencia social, la Fundación Unidos por el Autismo llevará a cabo su octava carrera binacional este domingo 26 de abril.

Egla Ramírez Pérez, fundadora y directora de la asociación civil, mencionó que con esta carrera concluye la campaña anual de sensibilización sobre el autismo, además es la única actividad recaudatoria de la Fundación Unidos por el Autismo.

Explicó que la carrera contará con modalidades de 3 y 10 kilómetros, así como una categoría recreativa abierta a toda la familia, donde los participantes podrán caminar, trotar o correr, incluso acompañados de sus mascotas.

El coordinador del Circuito Artístico Pedestre, David Serna, detalló que la salida se realizará desde el Parque Extremo a las 7:30 de la mañana, por lo que recomendó llegar con anticipación para facilitar el acceso y participar en el calentamiento previo, programado a partir de las 7:15.

El recorrido incluirá vialidades como Heroico Colegio Militar, avenida Costa Rica y Plutarco Elías Calles, con trayectos diferenciados según la distancia elegida, garantizando rutas seguras y señalizadas para cada categoría, abundó.

El costo del kit de participación es de 400 pesos e incluye playera conmemorativa, medalla coleccionable y número oficial.

Tania Maldonado Garduño, directora general de Desarrollo Económico, añadió que la carrera contará con categorías infantiles y además será friendly para que los participantes puedan llevar a sus mascotas.

Ramírez Pérez indicó que los niños que participen recibirán una medalla y una capa de superhéroe; en tanto que las mascotas podrán recibir un pañuelo conmemorativo mediante donativo voluntario.

Los kits de participación y accesorios se entregarán el sábado 25 de abril, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la plaza comercial Alameda Iglesias.

Los recursos que se obtengan con esta carrera serán destinados a la atención de niñas, niños y jóvenes con autismo, agregó.