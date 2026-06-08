Durante el mes de mayo, el Rastro Municipal registró el sacrificio de mil 716 animales, consolidándose como una dependencia clave para garantizar el abasto de productos cárnicos de calidad en esta frontera.



El titular de la dependencia, Rubén Delgadillo Ramírez, informó que en mayo procesaron mil 383 bovinos, 192 equinos y 141 cerdos, cifras que reflejan la constante actividad operativa y compromiso del personal para brindar un servicio eficiente y seguro a los productores y usuarios.



Señaló que derivado de los servicios que se ofrecen, se alcanzó una recaudación de 1 millón 160 mil 640 pesos, recursos que contribuyen al fortalecimiento de los servicios que ofrece el Gobierno Municipal.



Destacó que cada uno de los procesos se realiza bajo estrictas medidas de sanidad e higiene, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la calidad de los productos destinados al consumo.



El funcionario dijo que con estas acciones, el Rastro Municipal continúa trabajando para ofrecer un servicio confiable, eficiente y en beneficio de la comunidad juarense.