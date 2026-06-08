La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Antonio C. F., por el delito de violación con penalidad agravada, cometido a una menor de 14 años de edad.

El imputado, de 32 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), mediante una orden de aprehensión cumplimentada el pasado 29 de mayo, en calles del fraccionamiento Privadas de Florencia, en Ciudad Juárez, y fue llevado a la audiencia inicial de formulación de imputación.

Durante el seguimiento de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de Juan Antonio C. F., en hechos registrados en marzo de 2025, al interior de un domicilio del citado fraccionamiento.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.