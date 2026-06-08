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Llevan a 42 conductores al CMISSA por conducir en estado de ebriedad

by Salvador Miranda
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Durante el pasado fin de semana, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial detectaron y retiraron de las calles a 42 conductores que transitaban bajo algún grado de alcohol y representaban un peligro en las vialidades; siete de ellos son mujeres.

El viernes fueron detenidos 12 guiadores ebrios, el sábado fueron 18 y el domingo, otros 12, mismos que fueron trasladados al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), donde un juez determinó la sanción que deberían cumplir ante la falta cometida.

Seguridad Vial invita a los automovilistas a no mezclar volante más alcohol, a ubicar y utilizar otros medios de transporte si es que se van a ingerir bebidas alcohólicas, a no exceder los límites de velocidad y a siempre utilizar el cinturón de seguridad con motivo de no exponer la vida y evitar lamentables accidentes.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

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