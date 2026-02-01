Este día, el Gobierno municipal a través de la Dirección de Asentamientos Humanos en conjunto con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) entregaron 400 escrituras y títulos de propiedad.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la ceremonia para otorgar las escrituras a familias de distintas colonias que desde hoy tendrán certeza jurídica sobre su patrimonio.



El alcalde agradeció a todos los que acudieron a esta entrega ya que esto les da certidumbre sobre su propiedad.



Indicó que el personal de Asentamientos Humanos hace un gran esfuerzo, ya que detrás de cada título y escritura implica mucho trabajo de topografía para entregar las escrituras.



“Nos da mucho gusto otorgarles este documento ya que esto les da certeza jurídica, el que ustedes tengan la tranquilidad de hacerle alguna mejora a su propiedad, que ya es de ustedes sin correr ningún riesgo”, explicó.



“Vamos a seguir otorgándoles escrituras y títulos de propiedad a los ciudadanos en esta administración”, comentó el edil.



El Director general del Insus, Víctor Rubén Guzmán, expresó tenerle un cariño muy especial a Ciudad Juárez por las características y su cultura, anunció regularizar este año la tenencia de la tierra en varias colonias de Ciudad Juárez.



“Me siento muy honrado de tener hoy la responsabilidad de la dirección general del Insus de estar con ustedes, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, les manda un caluroso saludo”, expresó.



Señaló que el instituto tiene la responsabilidad de dar certeza jurídica a más de un millón de familias en esta administración de la Presidenta.



El funcionario federal señaló que estas escrituras ayudan a que las familias tengan un mayor rango.



Julio César de la Cruz Reyes, titular de Asentamientos Humanos, resaltó que en la pasada y en lo que va de esta administración municipal se han otorgado más de 4 mil títulos y escrituras.



“Espero que esto les sea de gran ayuda, ya que es su patrimonio que van a dejar a sus familias”, dijo.



Mencionó que esto no hubiera sido posible sin la ayuda del Insus, ya que esta es una coordinación muy importante con el Gobierno Federal.



El funcionario reconoció el trabajo por parte de la Dirección de Asentamientos Humanos, todos los que están abajo maquilando y procesando cada uno de los expedientes.



La señora Beatriz Zamora, en nombre de todas las personas beneficiadas, agradeció al alcalde Cruz por el apoyo brindado para obtener nuestros documentos de certeza para nuestro patrimonio.



En el evento se hizo la entrega simbólica de algunos títulos de propiedad a juarenses que viven en diferentes colonias de la ciudad.



Acudieron el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez; la Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada; la Delegada Regional del Insus, Mónica Palacios, así como los regidores María Dolores Adame, Jorge Marcial Bueno y José Eduardo Valenzuela.