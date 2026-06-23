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Llama Carla Rivas a fortalecer la vigilancia vecinal durante el periodo vacacional

by Salvador Miranda
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Chihuahua, Chih.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Villa Juárez, donde abordó la importancia de fortalecer la comunicación y la vigilancia entre ciudadanos durante la temporada vacacional.

La legisladora y representante del Distrito 16 señaló que, tras concluir el pasado 12 de junio el periodo regular de clases para muchos estudiantes, numerosas familias han comenzado a salir de vacaciones, situación que puede ser aprovechada por personas que buscan cometer robos u otros delitos en las colonias.

“Es importante que nos cuidemos entre todos. Cuando existe comunicación entre vecinos y se construye comunidad, es más fácil prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la tranquilidad de las familias. Ante cualquier hecho sospechoso, lo más importante es reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes”, expresó.

Carla Rivas destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad en las colonias y reiteró su disposición de mantenerse cercana a las familias para atender sus inquietudes y gestionar soluciones a sus necesidades.

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Finalmente, invitó a las y los habitantes de Villa Juárez a continuar trabajando unidos, recordando que una comunidad organizada y solidaria es una de las mejores herramientas para prevenir delitos.

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