Patos llenan de vida la laguna del Parque Central Poniente

La laguna artificial del Parque Central Poniente registró este 10 de febrero una intensa actividad de patos y otras aves acuáticas, escena que fue captada en video por ciudadanos que visitaban el lugar.

Patos llenan de vida la laguna del Parque Central Poniente

En las imágenes se observa a decenas de patos nadando, agrupándose y desplazándose de forma constante por el cuerpo de agua, lo que llamó la atención de familias y visitantes habituales del parque.

Este espacio se ha convertido en un refugio temporal para aves, particularmente durante ciertas épocas del año, gracias a la presencia de agua, vegetación y menor intervención directa en la laguna.

Especialistas y ambientalistas han señalado en diversas ocasiones que estos puntos urbanos pueden funcionar como microhábitats, siempre y cuando se mantengan condiciones adecuadas de limpieza y cuidado del entorno.

La presencia de aves acuáticas no solo aporta valor ecológico, sino que también se ha vuelto un atractivo visual y educativo para quienes acuden al parque, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

