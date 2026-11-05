Lluvias frenaron obras; retoma Gobierno del Estado programa de reparación de calles

Después de permanecer suspendidos debido a las intensas lluvias registradas en Ciudad Juárez, el Gobierno del Estado reanudó los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de vialidades, mediante labores de fresado, repavimentación y tapado de baches.



David Salazar, coordinador de Obras Públicas de la Zona Norte, informó que las precipitaciones impidieron continuar con los trabajos que ya se encontraban en marcha, por lo que las cuadrillas tuvieron que detener temporalmente las intervenciones programadas en diferentes sectores de la ciudad.



El funcionario explicó que el programa contempla una inversión de 20 millones de pesos para atender un total de 60 mil metros cuadrados de superficie en distintas vialidades de Ciudad Juárez.



Antes de la suspensión de las actividades, las autoridades habían conseguido intervenir 32 mil metros cuadrados, lo que representa poco más de la mitad de la meta establecida. Con la reanudación de los trabajos, todavía quedan pendientes 28 mil metros cuadrados para completar el objetivo.



Entre los sectores donde se retomaron las labores se encuentra la colonia Pradera Dorada, donde el Gobierno del Estado busca continuar con las acciones de rehabilitación de las calles, una vez que las condiciones climáticas permiten nuevamente realizar este tipo de trabajos.