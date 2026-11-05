Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Jesús A.R. , de 30 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, cometidos en perjuicio de Martha Rosario G.S., reconocida empresaria juarense.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía Especializada de la Mujer, el detenido aparece como autor intelectual de la muerte de la víctima, producida con un arma de fuego, así como del robo cometido a la víctima, en hechos ocurridos el 27 de octubre del año en curso, al interior de un consultorio dental ubicado en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

En seguimiento a las investigaciones, se obtuvo la orden de aprehensión con la que fue detenido Jesús A. R., por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, este miércoles, en la colonia Bellavista.

Quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la FEM, le harán su conocimiento los delitos que se le imputan.