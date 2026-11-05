Chihuahua, Chih. – Con el propósito de reconocer las aportaciones que fortalecen el conocimiento, la cultura jurídica y la preservación del patrimonio documental, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevó a cabo una ceremonia agradecimiento a la embajadora Martha Lara por la generosa donación de parte de su acervo bibliográfico a esta institución.

La donación consta de 21 volúmenes pertenecientes a las colecciones privadas Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones y Tratados celebrados por México, que estarán disponibles para su consulta en la biblioteca del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ).

Durante la ceremonia, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, señaló que los 21 volúmenes recibidos por el INFORAJ reflejan la trayectoria de Martha Lara como diplomática y estudiosa del derecho y las relaciones internacionales.

“Cada libro guarda horas de estudio, preguntas que alguna vez se hizo y respuestas que buscó con paciencia. Al donarlos, la embajadora no solo entrega papel y tinta: entrega su manera de pensar, su curiosidad y su rigor”, destacó Herrera Sandoval.

“Durante décadas fui acumulando amigos y libros. De mi biblioteca proceden estas colecciones que forman parte de mi acervo. Hoy, con enorme alegría, las dono para que puedan ser consultadas por nuestros ciudadanos estudiosos”, expresó la embajadora Martha Lara.

En este marco, el Poder Judicial expresó su profundo agradecimiento por la confianza depositada en la institución para resguardar este patrimonio bibliográfico y promover su aprovechamiento, cuyo valor trasciende lo material y representa una oportunidad para fomentar la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de ideas.