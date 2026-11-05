La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó la reparación de una fuga en la línea general de agua potable, ubicada en el cruce de las calles Batalla de Santa Rosa y Batalla del Paredón, en la colonia Colinas del Sur.

El arquitecto Brandon Ávila, Coordinadora del Distrito 1 del departamento de Agua Potable, informó que, la fuga se presentó en una línea de 4 pulgadas de diámetro, la cual resultó dañada durante los trabajos que realizaba una compañía externa para nivelar una calle de terracería.

“Desde las 7:00 de la mañana del día de ayer nuestro personal se encontraba en el lugar para controlar la fuga y realizar los trabajos de reparación con apoyo de maquinaria”, explicó.

Asimismo, indicó que, esta situación afectó al mismo sector donde se atendió otra fuga en una línea de 12 pulgadas, por lo que pidió comprensión a los habitantes ante las molestias ocasionadas por la falta de suministro.

“Cabe mencionar que esta fuga nos afectó el mismo sector de la fuga que tuvimos un día antes por la noche en una línea de 12 pulgadas, le pedimos paciencia a los vecinos”, agregó.

Una vez concluidas las labores, el suministro de agua potable quedó restablecido para los habitantes del sector.

La JMAS agradece la paciencia de los vecinos y reitera que mantiene personal operativo trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender fugas, reparaciones y cualquier situación que afecte los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad.