La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, celebró la puesta en marcha del Centro LIBRE en la frontera, inaugurado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como una acción concreta para fortalecer la atención, el acompañamiento y la autonomía de las mujeres que viven situaciones de violencia o vulnerabilidad social.

La legisladora destacó que los Centros LIBRE —Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación— consolidan una política pública con perspectiva de género que coloca a las mujeres en el centro, mediante servicios gratuitos, integrales y especializados para su cuidado y protección.

Señaló que este nuevo espacio brindará atención integral con personal capacitado en violencia de género, a fin de ofrecer apoyo inmediato y seguimiento continuo a mujeres que han enfrentado agresiones en el ámbito familiar, comunitario o laboral.

“Este centro es una muestra clara del compromiso del Gobierno de México con las mujeres de Juárez. Aquí no solo se atienden emergencias, también se construyen oportunidades reales para que las mujeres vivan con dignidad, seguridad y autonomía”, expresó la diputada.

Entre los apoyos que ofrecerá el Centro LIBRE destacan la atención a la violencia, talleres y capacitaciones para el empleo, actividades comunitarias, culturales y deportivas, así como la entrega y acompañamiento de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, además de un espacio seguro de orientación y contención.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Feminicidios reiteró que estas acciones fortalecen la red de atención a mujeres en la frontera y contribuyen a avanzar hacia la igualdad sustantiva y la justicia social.