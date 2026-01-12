La Fiscalía de Distrito Zona Occidente en el municipio de Cuauhtémoc, concluyó las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los reportes de ausencia y/o desaparición de un menor de 11 años de edad y de un joven de 19 años de edad, tras localizarlos sanos y salvos.
En el caso del menor de edad de iniciales M. B. C., reportado ausente el pasado 08 de enero, dio a conocer a los policías ministeriales que lo encontraron, que, junto con otro menor de 13 años de edad, se fue caminando rumbo a Cusihuiriachi, en busca de un familiar, y que al no encontrarlo, buscaron un lugar para quedarse a dormir, indicando, que no fueron víctimas de algún delito.
El menor y su acompañante, quien no tenía reporte de ausencia y/o desaparición, fueron canalizados para su resguardo a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mientras que en el caso del joven de nombre Miguel Alonso P. R., persona que se encontraba ausente desde el 06 de enero de 2026, dio a conocer en la entrevista ante el Ministerio Público, que se fue a quedar a la casa de un amigo y que no tenía teléfono para comunicarse con sus familiares.
La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.