La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Juan Manuel R. H., por el delito de homicidio calificado, cometido el pasado día 06 de enero, en la parada de camiones ubicada en el cruce de los boulevard independencia y Zaragoza, de la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, informó a Juan Manuel R. H., que se le atribuye la muerte de un masculino por disparos de arma de fuego, en el citado lugar.

Hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para mañana 13 de enero, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.