La Dirección de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que durante el periodo comprendido del 01 al 02 de febrero de 2026 se atendieron un total de 41 servicios de emergencia, de los cuales 24 correspondieron al Departamento de Bomberos y 17 a Rescate Municipal.

Durante este lapso se registraron diversos incidentes, destacando la atención a dos incendios en domicilio con personas lesionadas, así como un incendio en un establecimiento comercial.

El primer incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Asnos, cruce con Potrillos, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, donde se registró un incendio que dejó como saldo a un masculino lesionado con quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 13 por ciento de la superficie corporal. El afectado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General para su valoración médica.

El segundo incendio en vivienda se presentó en la calle Fray Tomás de Gallardo número 153, cruce con Refugio de la Libertad, en la colonia San Francisco. En este hecho resultaron lesionados dos masculinos, uno de ellos un menor de 7 años y otro de 31 años de edad, quienes presentaron quemaduras de primer grado. Ambos fueron atendidos en el sitio por personal de Rescate Municipal y, tras firmar hoja de liberación, no requirieron traslado hospitalario.

Asimismo, se atendió un incendio en un negocio ubicado en la calle Fray Junípero Serra, cruce con avenida Paseo Triunfo de la República, en la colonia San Lorenzo. El siniestro se registró en el área de almacén de reciclado de una mueblería con razón social “Mueblerías Portillo”, donde se quemó material reciclado como madera y cartón en un área aproximada de 5 por 3 metros. El fuego fue controlado y extinguido por personal de Bomberos, reportándose daños por humo en diversos muebles del establecimiento.

En cuanto al albergue El Barreal, se reportó una ocupación de 55 personas, de las cuales 47 son masculinos y 8 femeninas.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir incendios y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al número de emergencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias juarenses.