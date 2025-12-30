La pronta activación del Protocolo Alba instrumentado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, permitió localizar sana y salva a Pamela Anahí R. D., quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

El día 28 de diciembre de 2025, familiares de la mujer de 26 años de edad, originaria de Guachochi, reportaron su ausencia ante la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, informando que desde un día antes la vieron en la colonia Panamericana en la ciudad de Chihuahua.

Un equipo multidisciplinario de agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de investigación realizaron indagatorias que llevaron a ubicarla ayer domingo 28 de diciembre, en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua.

En su declaración ante el Ministerio Público, descartó haber sido víctima de algún delito y refirió que su ausencia fue voluntaria.

Está representación social agradece a la sociedad y medios de comunicación la difusión de pesquisas para la optimización de las labores de búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.