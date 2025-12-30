La Unidad K-9 de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la certificación internacional de tres binomios caninos, otorgada por la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros (AIFCA).

Los binomios, especializados en detección de narcóticos, búsqueda de cadáveres y restos óseos, participaron en sesiones de capacitación en las instalaciones de la Fiscalía ubicada en Ciudad Juárez.

Esta certificación fue otorgada por el capitán retirado del Ejército Mexicano, Javier Juárez Espinoza, quien expresó su reconocimiento a la dedicación y esfuerzo del equipo de la Unidad Canina.

Destacó sus labores en operaciones de búsqueda de personas desaparecidas, incautación de drogas y acciones conjuntas con otras corporaciones de seguridad.