Los cuerpos decapitados de dos hombres fueron localizados a aproximadamente 300 metros del panteón municipal número 4, ubicado sobre el camino que conduce a Carrizalillo, en el cruce de las calles Valle de Bravo y 84, al norte de la ciudad.

El hallazgo se registró luego de una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de los cuerpos en un predio de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar el reporte procedieron a acordonar el área para preservar la escena y evitar la alteración de evidencias.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio.

De manera extraoficial, trascendió que este hecho podría estar relacionado con el hallazgo de dos cabezas humanas registrado horas antes en las inmediaciones de la Puerta de Chihuahua, sin que hasta el momento las autoridades lo hayan confirmado.