Inicio » Localizaron los cuerpos de los decapitados en las inmediaciones de la Puerta de Chihuahua
Chihuahua

Localizaron los cuerpos de los decapitados en las inmediaciones de la Puerta de Chihuahua

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Los cuerpos decapitados de dos hombres fueron localizados a aproximadamente 300 metros del panteón municipal número 4, ubicado sobre el camino que conduce a Carrizalillo, en el cruce de las calles Valle de Bravo y 84, al norte de la ciudad.

El hallazgo se registró luego de una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de los cuerpos en un predio de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar el reporte procedieron a acordonar el área para preservar la escena y evitar la alteración de evidencias.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio.

banner

De manera extraoficial, trascendió que este hecho podría estar relacionado con el hallazgo de dos cabezas humanas registrado horas antes en las inmediaciones de la Puerta de Chihuahua, sin que hasta el momento las autoridades lo hayan confirmado.

You Might Also Like

You may also like

Participan estudiantes de la UTCH en Congreso de Comercio Internacional

Vinculado a proceso a asesino de su propia esposa en Batopilas

Reacreditó la FFyL de la UACH tres programas de humanidades

Será el 20 de diciembre último día para recibir el aguinaldo; STPS

Contará Universidad Politécnica laboratorio de prototipado de dispositivos biomédicos y refacciones industriales

Permitirá Presupuesto 2026 mantener la inversión y crecimiento económico de Chihuahua

Juárez noticias All Right Reserved.