Estudiantes de la carrera de Logística de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur), acompañados por la docente Edith Nohemí Hernández Molina, participaron en el Congreso de Comercio Internacional (CMO), que se efectuó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El eje central fue el análisis de las tendencias, retos y oportunidades del comercio global, así como los desafíos actuales en materia de logística y cadena de suministro.

A través de conferencias y espacios de diálogo, las y los asistentes pudieron conocer de primera mano las perspectivas que actualmente marcan el rumbo del sector a nivel internacional.

También intercambiaron experiencias con especialistas y participantes de distintas regiones, y se acercaron a las prácticas reales del ámbito profesional.

La participación en este tipo de eventos académicos y profesionales refuerza la formación de la comunidad universitaria, al vincularla con los escenarios reales del entorno global.