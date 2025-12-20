Inicio » Participan estudiantes de la UTCH en Congreso de Comercio Internacional
Chihuahua

Participan estudiantes de la UTCH en Congreso de Comercio Internacional

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Estudiantes de la carrera de Logística de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur), acompañados por la docente Edith Nohemí Hernández Molina, participaron en el Congreso de Comercio Internacional (CMO), que se efectuó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El eje central fue el análisis de las tendencias, retos y oportunidades del comercio global, así como los desafíos actuales en materia de logística y cadena de suministro.

A través de conferencias y espacios de diálogo, las y los asistentes pudieron conocer de primera mano las perspectivas que actualmente marcan el rumbo del sector a nivel internacional.

También intercambiaron experiencias con especialistas y participantes de distintas regiones, y se acercaron a las prácticas reales del ámbito profesional.

banner

La participación en este tipo de eventos académicos y profesionales refuerza la formación de la comunidad universitaria, al vincularla con los escenarios reales del entorno global.

You Might Also Like

You may also like

Localizaron los cuerpos de los decapitados en las inmediaciones de la Puerta...

Vinculado a proceso a asesino de su propia esposa en Batopilas

Reacreditó la FFyL de la UACH tres programas de humanidades

Será el 20 de diciembre último día para recibir el aguinaldo; STPS

Contará Universidad Politécnica laboratorio de prototipado de dispositivos biomédicos y refacciones industriales

Permitirá Presupuesto 2026 mantener la inversión y crecimiento económico de Chihuahua

Juárez noticias All Right Reserved.