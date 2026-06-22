Por Luis Martínez

No existe tal vez nada más perjudicial para un joven y su futuro que pensar o creer que su futuro esta asegurado si esta en manos del gobierno populista y sus dadivas y que lo único que tiene que hacer es seguir dándoles su voto cuando así lo requieran.

Quienes han salido adelante en su vida en lo económico, en lo profesional, en lo familiar y en lo social ha sido por propio esfuerzo, por el estudio, por su educación, por el trabajo, por la dedicación y la experiencia, por sus habilidades y destrezas adquiridas en el campo de la competencia laboral y no por las dadivas del gobierno.

Los gobiernos populistas, como el que tenemos actualmente en nuestro país necesitan al joven, ignorante y dependiente, por eso tratan por todos los medios de rebajar la calidad de la educación en todos los niveles, menos exigencia, menos exámenes o falta de ellos, materias que en lugar de capacitar adoctrinan, distorsión del idioma, nulo esfuerzo.

Los elementos que hacen posible la competitividad del joven como son, el conocimiento, la cultura, la experiencia, el merito y el esfuerzo son hechos a un lado por el populismo, porque necesita que el joven dependa y se conforme con lo que el gobierno le da y que vea como algo “normal” sobrevivir en la mediocridad, sujetos al futuro que el gobierno populista determine para él.

El populismo combate el mérito, el desarrollo personal, y promueve la igualdad, todos ignorantes, todos dependientes y se declara la guerra contra la cultura y contra la inteligencia.

Le apuesta a que, cuanto más ignorante y más dependientes sean las personas, más van a votar por ellos y puede ser que así sea, pero a un costo devastador para el país entero y en especial para los jóvenes que pierden de esta manera su futuro y su destino.

La ignorancia y la dependencia entonces son el combustible y el soporte del populismo y por lo tanto el populismo es incompatible con el progreso de un país.

Los necesitamos pobres, dependientes e ignorantes.

La propiedad es un robo, menos lo que me robo yo, dice el populista.

Nada afecta más a un joven y su futuro, que la falta de libertad, y la dependencia es eso, aceptar que otro determine que necesitas, que deseas, que anhelas, que mereces, que te igualen en lo bajo no en lo alto, que te hagan sentir mal porque destacas, porque progresas, porque quieres tener un patrimonio fruto de tu esfuerzo, porque quieras tomar en tus manos tu destino.

Al joven se le debe decir la verdad, que su futuro esta en sus manos y de nadie más, que no esta en manos de los políticos y mucho menos en manos del gobierno y menos de un gobierno de corte populista o comunista, que el populismo, en todos los países que viven en este tipo de régimen, ha demostrado ser La Gran Estafa y que actualmente Mexico esta en peligro de que se consolide un régimen de este tipo si los mexicanos no hacen algo para evitarlo.

Nos quieren ver la cara…

¿Puede realmente alguien creer que el gobierno te va a dar dinero toda la vida sin trabajar, que la pobreza se elimina destruyendo la riqueza, que rebajando la calidad de la educación podremos ser mas competitivos, que el dinero del país no se va a acabar si tenemos cero crecimiento económico, que vamos a tener salud sin medicinas, que vamos a vivir en libertad y democracia si el gobierno organiza y controla las elecciones y decide quien va a ganar antes de contar los votos, creemos que va a haber justicia si los jueces antes de dar su veredicto voltea a ver a los que están en el gobierno, o peor aún, creemos que vamos a ganar las elecciones sin salir a votar?

Fe, Esperanza y Caridad

Gran parte del pueblo de México, tuvo fe, y le dio su voto a López Obrador y luego a Claudia Sheinbaum y con esto le dio entrada al populismo, hubo Fe…No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

La Fe se da porque hay esperanza de que se cumpla lo que se promete, lo que se dice que se va a recibir a cambio, que amor se pague con amor o sea con Caridad.

El pueblo de México se entrego con Fe, tuvo esperanza, pero la Caridad nunca llegó, cada vez es mas el desengaño y cada vez es menos la Fe.

Ahora la Fe, tendrá que ser depositada en alguien más, el pueblo de México tiene la palabra, viene el 2027.