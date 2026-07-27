Ser estudiante y deportista: un desafío que requiere dedicación

Por Leslie Martínez

Para muchos jóvenes, combinar los estudios con el deporte forma parte de su vida diaria. Aunque puede parecer complicado, ambas actividades aportan grandes beneficios y ayudan a desarrollar habilidades importantes para el futuro.

Ser estudiante y deportista implica organizar el tiempo entre clases, tareas, entrenamientos y competencias. En muchas ocasiones, los jóvenes deben hacer un esfuerzo extra para cumplir con sus responsabilidades académicas sin dejar de lado su compromiso con el deporte.

Además de mantenerse activos físicamente, los deportistas aprenden valores como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo,etc. Estas cualidades también se reflejan en el ámbito escolar y les ayudan a enfrentar distintos retos dentro y fuera de las aulas.

A pesar del cansancio y las exigencias que pueden surgir, muchos estudiantes encuentran en el deporte una motivación para seguir creciendo y alcanzar sus metas. La combinación de ambas actividades demuestra que, con esfuerzo y dedicación, es posible destacar tanto en lo académico como en lo deportivo.

Ser estudiante y deportista no siempre es fácil, pero representa una experiencia que fortalece el carácter y contribuye al desarrollo integral de quienes deciden asumir este reto.